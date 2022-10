Simona Halep suspensa por doping

A antiga número um do ranking mundial e campeão do Grand Slam, Simona Halep, encontra-se suspensa por ter acusado positivo num teste antidoping, realizado no último US Open. A tenista romena de 31 anos, que até perdeu na ronda inicial do major norte-americano, foi notificada pela International Tennis Integrity Agency (ITIA) a 7 de Outubro e pediu uma segunda análise, mas a segunda amostra confirmou os resultados da primeira.

“Fui notificada de que testei positivo a uma substância chamada Roxadustat, numa quantidade extremamente baixa, o que foi o maior choque da minha vida. Durante toda a minha carreira, nunca por uma única vez passou pela minha cabeça a ideia de fazer batota, pois é contra todos os valores com que fui educada. Diante de uma situação injusta como esta, sinto-me totalmente confusa e traída”, disse a campeã de Roland Garros (2018) e Wimbledon (2019).

Halep desistiu antes de disputar a segunda ronda em Cincinnati, o último torneio que realizou antes do US Open, devido a uma lesão na coxa direita. Em Nova Iorque, perdeu na estreia com uma jogadora vinda do qualifying, Daria Snigur (124.ª).

“Vou lutar até ao fim para provar que nunca tomei nenhuma substância proibida com meu conhecimento e tenho fé de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade venha ao de cima. Não tem a ver com títulos ou dinheiro. Tem a ver com honra e a história de amor que desenvolvi com o ténis nos últimos 25 anos”, frisou a jogadora que, juntamente com as irmãs Serena e Venus Williams, integra a restrita lista de jogadoras que já ultrapassaram os 40 milhões de dólares em prémios monetários.

Actual número nove do ranking mundial, Halep não poderá competir enquanto não for levantada a suspensão. Contudo, a romena já tinha colocado ponto final na época de 2022, ao admitir estar exausta mentalmente e anunciar uma cirurgia ao nariz, para acabar com problemas respiratórios.