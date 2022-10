O futebol diz adeus a Higuaín, o goleador condenado ao “quase”

“ El Pipita ” pendurou as botas. Uma carreira de sucesso em vários clubes europeus que parece ter sido ofuscada por ser contemporânea de nomes como Lewandowski, Benzema, Messi ou Ronaldo.

A 18 de Outubro de 2022, no Estádio Citi Field, em Nova Iorque, jogou-se a primeira fase do play-off que decide o campeão da Major League Soccer (MLS), a Liga norte-americana de futebol. A equipa da casa, o New York City FC, eliminou o Inter Miami CF (equipa que tem David Beckham como co-proprietário) vencendo por 3-0. Após o jogo, entre os derrotados, Higuaín chorou copiosamente. A sua longa carreira chegara ao fim. Uma carreira recheada por 14 títulos mas a que faltou algo.