Investigação no Ar: academia fora de portas

Neste episódio do podcast Antecâmara, recebemos Investigação no Ar, um programa criado a partir de um repto lançado pelo professor Paulo Tormenta Pinto no contexto do programa de doutoramento em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. No âmbito da linha temática “Representação e Discurso na Arquitectura e no Território”, os alunos do doutoramento, inspirados pelo conceito da Rádio Antecâmara, foram levados a reflectir sobre aspectos metodológicos e sobre técnicas de comunicação, na tarefa de expor as temáticas que se encontram a desenvolver no âmbito das investigações em curso.

Nuno Magalhães, o primeiro dos doutorandos a entrar no ar, apresenta uma reflexão sobre a Historiografia Canónica Portuguesa por via de “uma leitura descontaminada” que se debruça sobre o caso de estudo do edifício do Colégio Académico, projectado em 1906 pelo arquitecto Álvaro Machado.

Além de servir de mote para a “acção performativa” que figura no podcast, o caso de estudo introduz uma reflexão conjunta com Paulo Tormenta Pinto em torno dos resultados de uma revisão historiográfica, cujo foco está no modo como o sistema construtivo participa na análise efectuada pelos historiadores e pelos arquitectos que construíram a historiografia canónica da arquitectura portuguesa do século XX.

“Para a descrição de conceitos, ambientes e problemáticas, colocou-se de parte o convencionalismo inerente aos textos científicos, para se explorar um território onde o som, a palavra, o ruído, passaram a ser protagonistas” Paulo Tormenta Pinto

Sandra Samina, a investigadora que abre a segunda parte do programa, expõe e partilha resultados da investigação em curso sobre a vida e obra do arquitecto Alberto Cruz. O seu percurso “da modernidade na continuidade (1945-1990)” visa descodificar este autor “quase” desconhecido, na sua essência arquitectónica, e enquadrá-lo no panorama da história da arquitectura portuguesa.

O processo criativo intrínseco ao projecto da Estalagem de S. Jerónimo no Caramulo, da autoria de Alberto Cruz, e a visão fenomenológica do lugar e do edifício, conduzem-nos numa visita ilustrada pelas leituras de Ricardo Costa Agarez (arquitecto e investigador), de Manuel Possolo Cruz (arquitecto e filho do autor) e de Bernardo Pizarro Miranda (arquitecto e investigador). A investigadora e os entrevistados irão guiar-nos pelo espaço, através do som e de um conjunto de descrições que nos sugerem imagens.

O programa culmina com um debate final, com a participação do docente Paulo Tormenta Pinto, do arquitecto Manuel Possolo Cruz, de Francisco Freitas, Nuno Magalhães e Sandra Samina. Responde-se a algumas questões deixadas pelo arquitecto Pedro Campos Costa: Qual a utilidade de fazer uma reflexão académica? Como se investiga nos dias de hoje? Como se faz um doutoramento em arquitectura?

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

