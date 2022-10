A Magnum Photos é o espelho do rosto do mundo há quase oito décadas

Há 75 anos, aquando da fundação da Magnum Photos, o mundo era um lugar diferente. A selecção de fotografias, que resulta da curadoria de The Photographers' Gallery, em Londres, contém imagens realizadas ao longo de oito décadas, desde a famosa fotografia de Robert Capa, do Dia D, em 1944. até à fotografia de Enri Canaj, junto ao Mar Egeu.

Mas quão diferente era o mundo, na realidade? Em 1944, estava em curso a Segunda Guerra Mundial; seguir-se-iam muitas outras guerras, de menor dimensão, mas com elevado custo humano. As fronteiras de vários países redefiniram-se. A exploração petrolífera, que já era uma realidade na década de 40, viria a ganhar expressão nas seguintes, transformando-se no principal combustível das alterações climáticas com que hoje nos debatemos.

A Magnum Photos testemunhou todas estas mudanças. E mais algumas, por exemplo, o advento da Internet, da era digital. Then, Now, Next, uma trilogia de feiras de fotografia online, traz o retrato das últimas décadas a partir dos arquivos da Magnum Photos.

O evento, que decorre no site da mais famosa cooperativa de fotógrafos do mundo entre 17 e 23 de Outubro, tem disponíveis para venda 100 fotografias de 15x15 centímetros assinadas pelos autores ou com o carimbo da Magnum. No conjunto estão 31 fotografias da autoria de fotógrafos da The Photographers' Gallery, entre os quais Evgenia Arbugaeva, a fotógrafa que retratou Greta Thunberg para a revista TIME, em 2019.