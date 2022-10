Há uma empresa de construção que dá aulas de Filosofia aos trabalhadores para ser mais competitiva

Manuel Gavião está no dst group há 20 anos. Chegou para ser técnico de qualidade de construção civil, mas dois anos depois abandonou as obras e assumiu funções no departamento de orçamentos. À rudeza do labor diário, sempre lhe juntou o gosto pela leitura e, particularmente, a admiração por Bertrand Russell – “já li imensos livros dele”, diz-nos. Do matemático intelectual britânico, agrada-lhe o modo como “simplifica o pensamento” e de “como ele consegue, através da filosofia, aplicar melhor o conhecimento científico e o uso que se pode fazer dele”.