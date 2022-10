Portugal vence no Luxemburgo e aproxima-se do Euro 2024

Os portugueses já se tinham imposto à Turquia no primeiro jogo da ronda de qualificação.

A selecção portuguesa de andebol foi neste domingo vencer ao Luxemburgo, por expressivo 32-21, no seu segundo jogo do Grupo 1 da segunda ronda de qualificação para o Europeu de 2024, do qual ficou ainda mais próximo.

Depois do histórico triunfo por 44-27 sobre a Turquia, a formação lusa voltou a ser bem superior, num desafio em que ao intervalo já liderava por 14-5: os dois primeiros de cada um dos oito grupos juntam-se na fase final à anfitriã Alemanha e à Suécia, Espanha e Dinamarca, as três primeiras classificadas do Europeu de 2022, qualificando-se ainda os quatro melhores terceiros classificados.

Ante um adversário claramente inferior, Portugal permitiu um início de encontro muito morno, no qual se destacou o veterano guarda-redes Chris Auger, de 39 anos, cujas defesas permitiram ao Luxemburgo aguentar um equilíbrio que, ainda assim, durou apenas até aos 2-2.

Com um parcial de 6-0, numa altura em que se destacava Leonel Fernandes, com três golos, Portugal chegou aos 8-2, sendo que o seu oitavo golo culminou um período de oito minutos sem que qualquer equipa celebrasse um remate certeiro.

Portugal mantinha a sua habitual coesão defensiva - Gustavo Capdeville começou, igualmente, a “brilhar” na baliza, chegando ao intervalo com 11 defesas -, contudo, no ataque o rendimento não era o mesmo, facto que, perante um opositor bem mais frágil, como se percebe na sua capacidade ofensiva, justifica os 14-5 no descanso.

Os muitos portugueses na bancada, ocupando cerca de metade dos lugares disponíveis, viram um domínio mais relaxado dos pupilos de Paulo Pereira na etapa complementar, menos rigorosos na defesa, ajudando a uma bem superior eficácia dos anfitriões.

Já com Miguel Espinha na baliza, e com o triunfo mais do que garantido, os lusos não forçaram um elevado ritmo, pelo que perderam coesão defensiva, pouco melhorando no ataque.

Sempre esforçados, os luxemburgueses, que desde 2008 não chegavam a esta fase da competição, procuravam marcar o maior número de golos e, aos 17-30, celebraram o seu primeiro golo em contra-ataque, sinal de que a menor eficácia dos visitantes não esbarrou na muralha do opositor.

Os 18-16 com que terminou a segunda parte, mostram o maior equilíbrio na partida em que os melhores marcadores foram Victor Iturriza, Leonel Fernandes e o luxemburguês Yann Hoffmann, todos com cinco golos.

A terceira jornada vai ocorrer somente em 8 de Março de 2023, com Portugal a visitar a Macedónia do Norte, sua maior rival na luta pelo primeiro lugar, enquanto o Luxemburgo recebe a Turquia, ambos à procura dos primeiros pontos.