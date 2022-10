Adriana Proganó é a vencedora do Prémio Novos Artistas EDP

Com as suas atrevidas esculturas-pinturas, Adriana Proganó, 29 anos, é a grande vencedora do Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022, entre seis finalistas, anunciou esta quinta-feira a instituição.

O prémio tem o valor pecuniário de 20 mil euros e é a mais relevante distinção que um jovem artista visual pode receber em Portugal.

O júri, que atribuiu ainda uma menção honrosa a Bruno Zhu, propõe que, em edições futuras, “possa ser atribuído um prémio ex-aequo”. A decisão de distinguir os dois artistas foi tomada “por unanimidade”.

Sobre o trabalho de Adriana Proganó, o júri reconhece a sua “ousadia ao produzir algo inédito dentro da sua própria trajectória, em diálogo com os temas e as linguagens a que se tem dedicado”, lê-se na acta divulgada esta tarde pela Fundação EDP”. “O júri destaca ainda a singularidade desta proposta, que aliando ironia e humor à crítica institucional apresenta um olhar renovado da prática da pintura e do seu prolongamento no campo do objecto”, acrescenta a acta.

Com um trabalho mais ligado à pintura, Adriana Proganó construiu uma surpreendente narrativa pictórica em que as figuras que normalmente habitam os seus quadros parecem ganhar movimento e conseguir uma liberdade fora das telas. Estes Little Brats, ou Pirralhos na tradução portuguesa, ganham, então, uma presença escultórica e são responsáveis pela introdução de um certo caos colorido nas salas brancas do Museu de Arte, Ciência e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, onde na semana passada foi inaugurada a exposição com os trabalhos dos finalistas.

O prémio foi atribuído por um júri internacional que escolheu o vencedor depois de ter visitado a exposição patente no MAAT. Ao prémio, além de Bruno Zhu e de Adriana Proganó, concorriam ainda os artistas Andreia Santana, Maria Trabulo, René Tavares e Rita Ferreira.

O júri, presidido por Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP, é composto pela académica e curadora Ana Rito, pela artista Luísa Cunha, pelos curadores e críticos brasileiros Armanda Carneiro (Museu de Arte de São Paulo) e Marcio Doctors (Casa-Museu Eva Klabin)​, e ainda por Miguel Coutinho, director-geral da fundação.

Em relação à proposta de Bruno Zhu, 30 anos, o júri sublinhou a “particularidade da sua linguagem, que incorpora outros campos da visualidade como o design e a moda na sua prática artística, recorrendo a elementos pessoais, despersonalizando-os”.

Os seis finalistas foram escolhidos por um primeiro júri, o chamado júri de selecção — composto por Luís Silva (director da Kunsthalle Lissabon), Luísa Santos (investigadora da Universidade Católica Portuguesa) e Sara Antónia Matos (directora do Atelier-Museu Júlio Pomar) — que apreciou as mais de 700 propostas que este ano chegaram à 14.ª edição do prémio.

A luso-itialiana Adriana Proganó (n. 1992, Lucerne, Suíça), a mais nova dos seis finalistas, vive e trabalha em Lisboa. Licenciada e com uma pós-graduação em Artes Plásticas pela ESAD das Caldas da Rainha (ESAD.CR), com uma passagem pela Academia di Belli Arti di Venezia, tem uma prática artística muito ligada à pintura, por onde passa o humor e uma reflexão sobre o corpo da mulher.

No MAAT, parecemos assistir à revolta da pintura, com os “pirralhos” de Proganó a questionarem os limites das técnicas artísticas — o que é a pintura?; o que é a escultura —, mas também as fronteiras do espaço expositivo, como nos explicava o curador Luís Silva quando os trabalhos dos seis finalistas foram apresentados aos jornalistas na semana passada: “Uma das tecnologias, um dos dispositivos principais, de um museu de arte contemporânea é o cubo branco. Esse aparato que aparentemente é a forma mais neutra de mostrar obras de arte aparece neste projecto. As pinturas que ocupam as paredes do cubo branco foram esvaziadas, não têm tinta, porque as personagens que regularmente habitam as pinturas de Adriana saíram de dentro das pinturas e ocupam o espaço do museu. Elas continuam a ser pintura, elas são tela e tinta, mas escaparam. Saíram do cubo branco e estão aqui a criar o caos. Elas são irreverentes, são divertidas, irónicas.”