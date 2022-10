Conheça a equipa: A partir da redacção do Porto, Inês Nadais olha para o país de outra perspectiva

O que há por detrás da notícia, como é pensado um jornal, quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. Hoje, conhecemos Inês Nadais, que escreve para o jornal há mais de duas décadas.

A agora editora da secção de Cultura era ainda adolescente quando o PÚBLICO nasceu. Já na faculdade, era “quase obrigatório” ler o jornal, sendo o seu Livro de Estilo a referência enquanto estudante. Foi durante o estágio, na mesma secção que agora edita, que percebeu que podia fundir o gosto pela escrita com a paixão pelas artes. Até hoje, preserva o encanto “ingénuo” pela profissão e sabe que “não é só uma notícia que vai salvar o mundo, mas pode fazer a diferença”.

Manter duas redacções, no Porto e em Lisboa, é não só um “factor distintivo” do jornal, como “um motivo de orgulho”, já que até hoje “não se perdeu a vontade inicial dos fundadores do projecto”, reflecte. Ao “olhar para o país de dois lugares diferentes”, o PÚBLICO enriquece muito a sua produção jornalística e também a experiência do leitor.

Texto editado por João Mestre