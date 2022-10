Conheça a equipa: Renata Monteiro e Uma Caravana Humanitária pela Ucrânia. Jornalismo ou activismo?

O que acontece por detrás das reportagens que lê, como é pensado um jornal, e quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. No segundo episódio, conversamos com Renata Monteiro sobre jornalismo, activismo e como, enquanto pessoas e profissionais, devemos agir para melhorar o mundo que nos rodeia.