Conheça a equipa: David Pontes, de estagiário na fundação a director-adjunto

O que há por detrás da notícia, como é pensado um jornal, quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. No terceiro episódio, conversamos com o director-adjunto David Pontes.

David Pontes, director-adjunto do PÚBLICO, fez parte da primeira leva de estagiários que o jornal viu entrar pelas suas portas, em 1990. Dessa época, recorda o bar Labirinto, no Porto, onde todos os jornalistas se reuniam, ainda que tivessem gostos distintos: “Eu e o Amílcar Correia éramos mais do rock, o Manuel Carvalho era mais do jazz.” Inspirado no Tintin, o jovem David era um estagiário atrevido que ia para reuniões de planeamento “mandar os seus bitaites”.

No Reservado ao Público damos-lhe acesso aos bastidores do jornal. Hoje, conversamos com David Pontes sobre jornalismo (dentro e fora da redacção do PÚBLICO), o seu modelo de negócio e a importância de dar palco a opiniões com as quais os jornalistas nem sempre concordam. O que é a marca PÚBLICO? Que valores defende? Acima de tudo, a democracia.

Texto editado por João Mestre