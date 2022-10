José Ramalho: “Vou continuar a perseguir o título mundial”

Recordista de vitórias em Campeonatos da Europa, o homem da maratona sente que está cada vez mais perto do ouro que teimosamente lhe escapa por entre os dedos, especialmente depois de se ter sagrado campeão do mundo em K2.

José Ramalho voltou, há pouco mais de uma semana, em Ponte de Lima, a ficar a um segundo do título mundial de maratona em K1, arrecadando pela terceira vez a medalha de prata, “desilusão” de certa forma compensada pela conquista inusitada do ceptro de campeão do mundo de K2, prova em que formou uma dupla inédita com Fernando Pimenta.