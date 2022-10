A incrível história dos irmãos Williams: juntos no clube, separados na selecção

Há seis anos que Iñaki Williams não falha uma partida do campeonato espanhol. O avançado do Athletic Bilbau é o atleta com a maior sequência ininterrupta de jogos na história da competição — 240, até esta sexta-feira — e é provável que o número suba. A notável marca resultará de uma combinação de factores, como características físicas propícias, treino adequado, hábitos saudáveis fora do relvado e até alguma sorte. Mas tal demonstração de resistência não será também herança familiar?