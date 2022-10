Conheça a equipa: Manuel Duarte dá apoio a quem lê o PÚBLICO

O que há por detrás da notícia, como é pensado um jornal, quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do Público. No primeiro episódio, apresentamos Manuel Duarte, coordenador da equipa de Apoio ao Cliente.

O coordenador da equipa de Apoio ao Cliente, Manuel Duarte, tem 60 anos e já dedicou mais de metade da sua vida a trabalhar no PÚBLICO, uma paixão “à primeira vista” – está nesta casa desde 1991. O Reservado ao Público dá-lhe a conhecer as pessoas por detrás do jornal, e hoje lembramos que nos bastidores do PÚBLICO não há só jornalistas.

Ao descrever o trabalho do serviço de Apoio ao Cliente, Manuel recusa-se a falar no singular. “A nossa equipa trabalha todos os dias com o propósito de manter a relação de confiança com os leitores.” E é por quem lê o PÚBLICO que esta equipa dá o seu melhor, até porque, “sem o apoio dos assinantes, não conseguimos sobreviver”.