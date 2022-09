Apenas 20% das empresas é que pagam IRC?

O líder do Chega tentou vincar as diferenças entre o seu partido e o PSD e defendeu prioridade ao IRS num cenário de subida da inflação.

A frase

“O Chega defende sempre a diminuição do IRC mas o que temos dito é que só 20% das empresas é que pagam IRC.”

André Ventura, líder do Chega

O contexto

O presidente do terceiro maior partido explicava, em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença, uma das diferenças face ao PSD. André Ventura considera que o alívio no IRS será prioritário, neste contexto de inflação, face à descida no IRC, argumentando que há uma percentagem baixa de empresas a pagar imposto sobre os lucros. Ventura explicou que o desdobramento dos escalões do IRS e uma diminuição da taxa que grande parte da classe média paga seriam as apostas.

O debate sobre a descida do IRC foi retomado recentemente com as declarações do ministro da Economia, António Costa Silva, que defendeu a redução “transversal” do imposto que tributa o lucro das empresas.

Os factos

Tal como o PÚBLICO noticiou recentemente, os dados mais actualizados da Autoridade Tributária (AT) mostram que em 2020 houve cerca de 522 mil empresas a entregar declaração de rendimentos. Deste universo quase 225 mil empresas não tiveram de pagar IRC. Ou seja, cerca de 43% não pagou imposto sobre os lucros.

Em resumo

A declaração de André Ventura é falsa, já que os números mais recentes, referentes a 2020, indicam que são 57% as empresas que pagam IRC.