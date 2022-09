A Noite Europeia dos Investigadores está aí para mostrar como é ser cientista em Portugal

Sob o tema “ciência para todos - sustentabilidade e inclusão”, a Noite Europeia dos Investigadores saí esta sexta-feira à rua com diversas actividades em várias cidades do país para sensibilizar os mais jovens “para a relevância da investigação”.

A ciência vai sair esta sexta-feira à rua em várias cidades portuguesas que recebem a Noite Europeia dos Investigadores, uma iniciativa que se repete em vários países para aproximar os cientistas do público.

Lisboa, Coimbra, Braga, Vila Nova de Gaia e Évora são algumas das cidades portuguesas onde o final do dia será dedicado à ciência, estando planeadas centenas de actividades em que a ciência se junta às artes, política e até aos super-heróis.

Em Lisboa, a Noite Europeia dos Investigadores terá mais do que um palco. Um deles é o já habitual Centro Ciência Viva que, sob o mote “o que faz o coração de um cientista bater quando não está a trabalhar?”, quer dar a conhecer as paixões não científicas dos cientistas.

“Engenheiras que adoram xadrez e sociólogos que não abdicam de um passeio de bicicleta, sem esquecer astrofísicos que divagam horas ao piano”, exemplifica o programa, explicando que “existe uma outra vida, paralela aos laboratórios e centros de investigação” a que vão dedicar a edição deste ano.

A partir das 18h e até à meia-noite, haverá espectáculos musicais e circenses, conversas com políticos que também são cientistas, incluindo a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, jogos entre investigadores e o público, workshops de culinária, artes marciais ou croché, além da apresentação de mais de 50 projectos.

Parte da noite poderá ser também passada a bordo de um catamarã, numa viagem com conversas, comédia e speed-dating ao longo do rio Tejo, entre o Pavilhão do Conhecimento e a Fundação Champalimaud, que recebe pela primeira vez a Noite Europeia dos Investigadores.

Na sua estreia de participação na iniciativa europeia, a Fundação organiza cerca de 60 actividades, entre as 15h e a meia-noite, incluindo espectáculos de música e dança, exposições, debates, visitas guiadas aos laboratórios da Champalimaud, oficinas dedicadas à arte e ao desporto, e “estações de ciência” sobre diversos temas, como saúde, alterações climáticas ou alimentação.

Para quem estiver na capital esta sexta-feira à noite, outra opção é o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e o Jardim do Príncipe Real, onde estão previstas quase uma centena de actividades, envolvendo mais de 70 instituições e mais de 500 investigadores.

Para esta edição, o tema é “ciência para todos - sustentabilidade e inclusão” e o objectivo é promover e sensibilizar os mais jovens “para a relevância da investigação e inovação na Europa, com vista a um futuro mais sustentável e inclusivo”, lê-se no programa.

Além de Lisboa, este ano a Noite Europeia dos Investigadores acontece também em Coimbra, com 62 actividades espalhadas pela baixa da cidade a partir das 17h, e em Évora, com dezenas de actividades na Praça do Giraldo e visitas a alguns locais históricos, onde o tema também é a sustentabilidade e inclusão.

É o mesmo mote da noite dos investigadores em Braga, que decorre a partir das 16h no Altice Fórum Braga. O objectivo é levar os visitantes a “viajar pelo mundo da ciência” e apresentar-lhes, pelo caminho, investigações dedicadas à sustentabilidade industrial e tecnologias que serão a base da alimentação no futuro.

Nas iniciativas dedicadas à sustentabilidade vai também participar Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para destacar temas relacionados com o mar e os recursos marinhos através de apresentações, puzzles, quizzes, jogos tradicionais, e experiências.

Em Vila Nova de Gaia, o tema é emprestado das histórias de banda desenhada dos super-heróis e do multiverso que nos últimos anos se tornou popular com a adaptação ao cinema das histórias da editora Marvel.

Na noite dedicada ao Science Multiverse, organizada pela INOVA+ em colaboração com a autarquia, pretende-se “aproximar os cidadãos e investigadores, num palco que concilia o imaginário dos super-heróis com o laboratório lúdico-prático da ciência e da investigação” à volta de vários multiversos temáticos, incluindo saúde, cultura, segurança, digital, clima, energia e alimentação.

Além de Portugal, a Noite Europeia dos Investigadores repete-se na esmagadora maioria dos países da União Europeia, que também vão organizar actividades para levar a ciência à rua durante uma noite.