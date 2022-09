Vai-te encher de moscas! – eis uma expressão que pode ser interpretada literalmente quando uma praga de tais insectos nos invade as casas, os quintais e os campos, qual praga de rãs e gafanhotos, sem esquecer a quarta praga que foi precisamente a das moscas: “e vieram grandes enxames de moscas à casa do Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egipto” (Êxodo 8:24).