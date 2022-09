O MeToo chegou em força ao futebol português

O treinador Miguel Afonso trocou mensagens íntimas com várias jovens entre os 18 e os 20 anos do plantel de futebol feminino do Rio Ave, que começou a treinar em 2020-21. Confrontado com a situação negou, mas acabou por sair do clube. Agora foi contratado pelo Famalicão, apesar de a direcção ter sido alertada. Neste P24 ouvimos o jornalista Paulo Curado.

