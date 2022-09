Benoit Paire em acção no Lisboa Belém Open

O tenista mais famoso presente no Lisboa Belém Open, Benoit Paire, vai esta sexta-feira disputar um lugar nas meias-finais do torneio lisboeta do ATP Challenger Tour. O seu adversário é o cazaque Timofey Skatov, actual 233.º no ranking mundial, pelo que o francês de 33 anos parte favorito, apesar de figurar no 165.º posto, para o segundo encontro da jornada que começa às 10 horas no Estádio CIF.

O último representante português é Gonçalo Oliveira que, ao lado do checo Zdenek Kolar, qualificou-se para as meias-finais de pares, depois de vencerem o dominicano Nick Hardt e o australiano Jason Taylor, com um duplo 6-2.

No ATP 250 de Sofia, Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda pelo italiano Jannik Sinner (10.º). O cabeça de série n.º 1 e campeão das duas últimas edições do torneio búlgaro serviu a grande nível e não deu qualquer oportunidade de break a Borges, para vencer, por 6-3, 6-4.

No ATP 250 de Telavive, Novak Djokovic (7.º) regressou à competição após mais de dois meses afastado do circuito, com uma vitória sobre o espanhol Pablo Andujar (115.º), por 6-0, 6-3.

O encontro ficou marcado pelo primeiro jogo ganho por Andujar, quando perdia por 0-6, 0-1: salvou cinco break points e, na oitava oportunidade, fez o 1-1 ao fim de… 25 minutos.