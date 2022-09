Elias perde duelo de gerações

Menos de 24 horas depois de ter obtido uma das melhores vitórias da carreira, Gastão Elias voltou ao Estádio CIF para disputar a segunda ronda do Lisboa Belém Open. Mas as três horas do duelo da véspera com Pedro Cachin (60.º) pesaram no confronto com o francês de 18 anos Luca Van Assche (289.º) e Elias acabou eliminado do torneio do ATP Challenger Tour.

“O encontro não era fácil, pois tive um adversário muito jovem mas que tem muita qualidade. Sabia que não ia estar nas melhores condições físicas e mentais depois do encontro de ontem, mas não podia fazer muito diferente do que fiz”, reconheceu Elias, após perder, por 6-3 e 6-2, com Van Assche, campeão júnior de Roland Garros em 2021.

“Nos últimos 150 encontros que fiz em Portugal, tirando o Estoril Open, perguntaram-me sempre a que horas preferia jogar, se fosse possível claro, mas ninguém me perguntou nada; também não têm que o fazer, atenção. Mas achei que não ia jogar hoje”, acrescentou Elias.

O nome mais sonante ainda em prova no Lisboa Belém Open é o de Benoit Paire, que garantiu a passagem às meias-finais ao ver o italiano Gian Marco Moroni (331.º) abandonar quando este perdia por 4-6, 3-4. O francês de 33 anos é actualmente 165.º do ranking ATP – foi 18.º em 2016 – e está a disputar o terceiro torneio consecutivo no Challenger Tour depois de, este ano, só ter vencido quatro encontros no circuito principal – onde já conquistou três títulos ATP, em nove finais disputadas.