Nome António Saramago AS 2015

Produtor António Saramago

Castas Castelão de vinhas velhas (80 por cento) com Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon.

Região Península de Setúbal

Grau alcoólico 14,4 por cento

Pontuação 95

Autor Edgardo Pacheco