Sede que Pizarro queria para direcção executiva do SNS já tem outro destino

O antigo edifício da Direcção de Recrutamento Militar, no Porto, a que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, piscou o olho para instalar a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), afinal já tem destino. O edifício, que passou da tutela do Ministério da Defesa Nacional para a do Ministério das Infra-estruturas e da Habitação, vai dar lugar a 36 habitações a preços acessíveis.