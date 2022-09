As provas da UEFA continuam a ser a bóia de salvação da Itália

Foram duas das selecções em destaque no Euro 2020 - a Itália venceu a competição; a Hungria empatou com a França e a Alemanha, e apenas perdeu com Portugal -, mas após falharem o apuramento para o Mundial 2022, tinham nesta segunda-feira, em Budapeste, uma inesperada bóia de salvação: num surpreendente Grupo A3, onde Alemanha e Inglaterra mostraram pouca competência, húngaros e italianos dependiam apenas de si para garantirem o terceiro bilhete para as meias-finais da Liga das Nações.

Ainda a tentar recompor-se do trauma de ter sido derrotada em casa pela Macedónia do Norte no play-off de acesso ao Mundial do Qatar, a Itália de Roberto Mancini até tinha voltado a demonstrar debilidade em Junho na antepenúltima jornada da Liga das Nações (goleada sofrida na Alemanha, por 5-2), mas um golo do napolitano Giacomo Raspadori na passada sexta-feira, em Milão, garantiu à “squadra azzurra” um importante triunfo frente à Inglaterra, que deixava os italianos a dependerem apenas de si para vencerem o grupo. No entanto, para se juntarem à Croácia e aos Países Baixos nos semifinalistas, os transalpinos estavam obrigados a vencerem na Puskas Arena a desconcertante Hungria.

Capazes do melhor (goleada por 4-0 em Inglaterra e vitória na Alemanha na Liga das Nações) e do pior (duas derrotas contra a Albânia que ditaram o afastamento do Mundial), os magiares, comandados pelo italiano Marco Rossi, entraram em campo frente à Itália com a mesma estratégia que utilizaram no mesmo palco no Euro 2020 contra Portugal – cinco defesas e equipa muito recuada -, mas, perante uma equipa italiana limitada ofensivamente (Chiesa e Immobile de fora), cometeram erros defensivos fatais,

A primeira grande oportunidade da partida surgiu através de um enorme deslize do experiente Gulacsi (Atila Szalai evitou um enorme “frango” do guarda-redes), mas, aos 27’, após uma sucessão de maus passes em zona defensiva, a Hungria permitiu que Raspadori voltasse a vestir a capa de herói: de forma oportuna, o avançado aproveitou uma bola perdida para colocar a Itália na frente.

A partir daí, o jogo mudou. Forçada a marcar, a Hungria abdicou do “risco zero” e teve um par de boas oportunidades para marcar, mas, no início da segunda parte, foi a Itália que voltou a fazer um golo: após uma boa jogada, Dimarco, defesa do Inter, fez o 0-2, resultado que garante aos “azzurri” a qualificação

Na outra partida do Grupo A3, Inglaterra – já despromovida à Liga B - e Alemanha - sem hipótese de vencer o grupo – fizeram em Wembley mais um jogo de preparação para o Mundial, que, na segunda parte, resultou num bom espectáculo: após um nulo ao intervalo, a partida terminou com um empate a três golos: Luke Shaw (72’), Mason Mount (75’) e Harry Kane (83’) marcaram para os ingleses; Gundogan (52’) e Kai Havertz (67’ e 87’) fizeram os golos germânicos.

Na Liga B, a Bósnia, que já tinha garantido a promoção, foi goleada na Roménia (4-1), desfecho que não evita a despromoção dos romenos.