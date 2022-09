Miguel Oliveira em quinto no GP do Japão de MotoGP

Esta foi a 16.ª de 20 corridas do Campeonato do Mundo.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na quinta posição o Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª de 20 rondas do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, garantindo o segundo melhor resultado da época.

O piloto natural de Almada concluiu as 24 voltas a 8,185 segundos do vencedor, o australiano Jack Miller (Ducati), que deixou em segundo o sul-africano Brad Binder (KTM), a 3,409 segundos, e o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 4,136.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que foi oitavo, aumentou a vantagem no campeonato, soma agora 219 pontos, mais 18 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que caiu na última volta.