Fernando Santos volta a contar com Félix e Cancelo

Selecção regressou a Portugal após uma última sessão de treino em Praga, que já contou com o avançado do Atlético Madrid.

Baixa no embate com a República Checa, João Félix treinou-se pela primeira vez com o grupo de Fernando Santos, que, neste domingo, depois de importante triunfo, por 0-4, orientou uma última sessão de recuperação, em Praga, antes do regresso a Portugal para iniciar a preparação do jogo decisivo, da última jornada do grupo A2 da Liga das Nações, com a Espanha.

Ao avançado do Atlético de Madrid, junta-se João Cancelo, defesa do Manchester City, que, após ter cumprido um jogo de suspensão, regressa às opções do seleccionador para reforçar a equipa portuguesa no duelo de terça-feira (19h45, RTP1), em Braga, que determinará o vencedor do grupo e a selecção que seguirá para a “final four” da competição.

Fernando Santos dispensou os titulares da sessão de trabalho, faltando saber se Danilo Pereira - substituído nos instantes finais com queixas físicas - estará a cem por cento. Também Cristiano Ronaldo deverá ser observado pelo departamento médico da selecção, na sequência do choque com o guarda-redes da República Checa, Vaclik.

O “capitão” da equipa das quinas concluiu o jogo sem problemas e não deve inspirar cuidados de maior. Assim, caso Danilo Pereira recupere, o seleccionador disporá, pela primeira vez nesta dupla jornada, de todos os convocados, depois de ter perdido Raphael Guerreiro e Pepe (lesionados) e Rafa Silva (abdicou de representar Portugal).

Também no capítulo disciplinar não houve consequências do embate de Praga: Fernando Santos tinha sete elementos em risco de exclusão, com Danilo Pereira, Matheus Nunes, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão a evitarem uma suspensão para a grande final.

Na liderança do grupo, com dois pontos de vantagem sobre a congénere espanhola, Portugal joga com dois resultados para chegar às meias-finais. A selecção aterrou, ontem, no aeroporto do Porto, dando início à concentração final.