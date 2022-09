Eliud Kipchoge bate novamente o recorde do mundo na maratona

Eliud Kipchoge estabeleceu, este domingo, um novo recorde do mundo para a maratona. Em Berlim, o atleta queniano fez a prova de 42,2 quilómetros em 2h01m09s​, tirando exactamente meio minuto ao anterior recorde, marca que o próprio tinha estabelecido na edição da Maratona de Berlim em 2018.

Um novo recorde do mundo começou a parecer uma certeza ainda na primeira metade da corrida: com um ritmo estonteante (oscilando entre os dois minutos e 30 segundos por quilómetro e os dois minutos e 55 segundos), o queniano chegou à marca de meia-maratona com 59 minutos e 20 segundos, três minutos abaixo do ritmo para um recorde do mundo. Na segunda metade da maratona, Kipchoge não quebrou e manteve um ritmo estável, gerindo a “folga” conquistada na primeira metade.

Em 42,2 quilómetros, apenas por três vezes Kipchoge teve um ritmo por quilómetro superior a três minutos, não dando qualquer hipótese aos adversários. O segundo classificado, o queniano Mark Korir, cruzou a meta quase cinco minutos depois do vencedor (2h05m58s).

“Na primeira metade fomos muito rápido”, começou por dizer o atleta de 37 anos. Questionado se ainda há margem para melhorar ainda mais o recorde conquistado este domingo, Kipchoge não fugiu ao desafio: “Ainda tenho mais para dar nas pernas. Espero que o futuro seja risonho.”

Assefa vence prova no feminino

Tigist Assefa foi a grande surpresa do dia, vencendo a prova feminina. Esta foi apenas a segunda maratona oficial da atleta especialista em média distância, com a etíope a conseguir um tempo de 2h15m37. Esta marca permite a Assefa subir directamente para o lugar de terceira mulher mais rápida de sempre na maratona.

Ao contrário do que aconteceu na categoria masculina, não foi possível ver um novo recorde para a prova. A queniana Brigid Kosgei, com 2h14m04s na Maratona de Chicago em 2019, continua a ser a recordista.

“A minha preparação foi muito boa, fiz o que foi preciso”, resumiu a atleta, acrescentando que o treino dos últimos meses foi dirigido exclusivamente para a Maratona de Berlim, algo que facilitou o bom resultado.