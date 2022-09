Croácia e Países Baixos seguem para a final a quatro

Croácia e Países Baixos são os dois primeiros apurados para a final a quatro da Liga das Nações A. Os vice-campeões mundiais garantiram o lugar cimeiro do Grupo 1 com uma grande vitória sobre a Áustria, por 1-3, enquanto os neerlandeses seguraram o primeiro lugar do Grupo 4 com um triunfo, por 1-0, sobre a vizinha Bélgica, garantindo, de caminho, que serão os anfitriões da fase final da Liga A, entre 14 e 18 de Junho do próximo ano.

No vienense Ernst Happel, os objectivos eram diametralmente opostos. Os austríacos lutavam para não descer à Liga B, os croatas tinham a “final four” na cabeça e dependiam apenas de si para lá chegarem — o outro candidato, a Dinamarca, podia ganhar por uma dezena de golos à França que não faria diferença. E foram os vice-campeões do mundo a abrir o marcador logo aos 6’, numa jogada de execução rápida em que Nikola Vlasic descobriu Luka Modric já na grande área austríaca, e o capitão croata, com grande classe, fez o 0-1.

A festa dos balcânicos durou muito pouco, apenas três minutos, o tempo que a Áustria levou para chegar ao empate. Baumgartner encaminhou para a baliza um cruzamento de Sabitzer e tudo ficou nivelado aos 9’, algo que iria subsistir durante uma hora.

Mas a Croácia acabou por fazer valer o seu estatuto e, aos 69’, voltou a colocar-se em vantagem, com um golo de Marko Livaja, que tinha acabado de entrar. Pouco depois, aos 72’, o central Lovren acabou com todas as dúvidas sobre o destino do jogo, garantindo uma presença inédita para a Croácia na “final four” do torneio e condenando os austríacos à despromoção para a Liga B.

Dolberg abriu caminho

O triunfo da Croácia em Viena acabou por esvaziar a excelente exibição e o grande resultado da Dinamarca frente à França. Os dinamarqueses triunfaram, por 2-0, sobre os actuais campeões do mundo e, durante largos minutos, tiveram a matemática do seu lado, mas não dependiam apenas de si para chegarem à “final four”. Ainda assim, os nórdicos, que ainda tiveram o lateral benfiquista Alexander Bah em campo durante o tempo de compensação, saíram deste confronto com boas sensações para o Mundial do Qatar, onde terão a França como um dos adversários da fase de grupos.

No Parken Stadium, em Copenhaga, só a equipa da casa jogava para passar à fase final, enquanto os franceses procuravam alguma redenção por uma péssima campanha nesta terceira edição da Liga das Nações, depois de terem conquistado a edição anterior. Não havia Karim Benzema, mas havia muito poder de fogo nos campeões do mundo — Kylian Mbappé a liderar um “onze” que tinha Griezmann e Giroud.

Só que estes dinamarqueses, que já tinham vencido a França no primeiro confronto, voltaram a exibir-se a grande nível e mereceram em pleno o golo que lhes deu a vantagem aos 34’, em que Dolberg respondeu na perfeição a um óptimo cruzamento de Damsgaard.

E, poucos minutos depois, aos 39’, foi Olsen a dobrar a vantagem na sequência de um canto. Os franceses melhoraram na segunda parte, mas foram pouco eficazes e tiveram em Kasper Schmeichel um guarda-redes intransponível — ficam com a consolação de não descerem à Liga B, tal como aconteceu à Inglaterra.

Van Dijk decide

No Grupo 4, eram os Países Baixos que tinham a qualificação na mão e ficaram com ela, graças a um triunfo económico, por 1-0, em Amesterdão sobre a Bélgica, cortesia de um golo de Virgil van Dijk, aos 73’. Esta será a segunda presença da selecção neerlandesa nos jogos a eliminar da Liga das Nações, depois de terem sido os finalistas vencidos na primeira edição — perderam com a selecção portuguesa, no Dragão.

Em Amesterdão jogava-se pelo primeiro lugar, em Cardiff País de Gales e Polónia jogavam para se manterem na Liga A. A vantagem estava do lado dos polacos, que só precisavam de um empate, mas acabaram mesmo por ganhar por 0-1, com um golo de Swiderski, aos 58’.

A Polónia vai, então, manter-se na primeira divisão da Liga, enquanto os galeses regressam à B. Já promovidas estão as selecções de Israel e da Bósnia.