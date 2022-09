Nome Dinamite Blanc de Blancs Brut Nature 2020

Produtor Portugal Boutique Winery

Castas Bical, Arinto, Cercial e Maria Gomes

Região Bairrada

Grau alcoólico 12,5 por cento

Preço (euros) 15 (https://shop.pbw.pt)

Pontuação 89

Autor José Augusto Moreira