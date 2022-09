Tão democrática, a cultura

“Não sei o que é a alta cultura ou cultura erudita”, declarou o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, ao iniciar um percurso pelos movimentos culturais urbanos que germinam e crescem fora dos lugares onde se constroem os consensos sobre a “autêntica” cultura e à margem de quaisquer protocolos de legitimação. Se esta afirmação fosse feita no âmbito de uma teoria ou de uma “ciência” da cultura, o seu pressuposto seria a ideia de uma democratização da cultura; dita por um ministro da Cultura é uma asserção que confirma o que é hoje, obrigatoriamente, a política cultural: uma política que tem de satisfazer o princípio das nobres intenções da cultura, da sua lógica expansiva e do seu poder de homogeneização; uma política em que ninguém se pode sentir insultado por aquilo que o ultrapassa e que não pode dar razão a denúncias de “elitismo” nem a críticas de populismo. Um ministro da Cultura está assim condenado a mover-se como um equilibrista, de tal modo que até no preciso momento em que empreende uma visita às manifestações da “baixa cultura” ou do que outrora foi uma “contra-cultura” (mas agora já não pode aspirar a sê-lo) o que precisa de nomear através de uma frase negativa é a “alta cultura”.