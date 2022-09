Mudar o limite de idade das crianças no acesso a touradas “não é uma prioridade” deste governo

O anterior Governo aprovou um decreto-lei que altera a classificação etária das touradas dos 12 para os 16 anos, que não chegou a ser publicado. O ministério da Presidência do Conselho de Ministros diz que o tema está “em reapreciação”, mas para o ministério da Cultura “não é uma prioridade”.

Há quase um ano, o anterior Governo aprovou um decreto-lei que subia a idade mínima para assistir a touradas para os 16 anos. Com a queda do executivo, o diploma terá de ser reapreciado pelo actual Governo, mas o ministério da Cultura, que tutela esta área, não faz tenção de avançar com a medida tão cedo, por não a considerar prioritária.