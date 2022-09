Cascalenses vão poder partilhar entre si a energia fotovoltaica que produzem

Câmara de Cascais avança com Comunidades de Energia, apontando como objectivos “reduzir a factura da energia da população e aumentar o conforto térmico das famílias”.

As famílias, investidores, empresas e autarquias do concelho de Cascais vão poder em breve negociar entre si energia produzida por painéis solares fotovoltaicos colocados nas coberturas das suas habitações, infra-estruturas e/ou equipamentos públicos, como escolas, centros desportivos, museus e escritórios. A iniciativa insere-se no pacote de medidas de combate à crise energética que o município presidido por Carlos Carreiras (PSD) promete apresentar em breve.