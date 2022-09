Rui Pedro Silva já não é treinador do Famalicão

O substituto do técnico - que neste domingo disse querer continuar nas funções - ainda não foi avançado pelo clube.

Rui Pedro Silva já não é o treinador do Famalicão, anunciou nesta segunda-feira o clube da I Liga, indicando que o vínculo foi cessado por mútuo acordo.

“A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Rui Pedro Silva cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. Ao treinador, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais”, pode ler-se numa breve nota do clube.

Rui Pedro Silva chegou a Famalicão na época de 2021/22, tendo renovado no início desta temporada.

Esta época, os famalicenses ainda só conseguiram uma vitória em sete partidas oficiais, ocupando o 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato, com quatro pontos. Na última jornada, o Famalicão perdeu fora de portas com o Casa Pia, por 1-0.

