O Sp. Braga continua a roçar a perfeição

Minhotos isolam-se no segundo lugar da I Liga e continuam a perseguição ao líder Benfica depois do triunfo sobre o Vizela.

Foi uma vitória sofrida mas merecida aquela que o Sporting de Braga conseguiu neste domingo, frente ao Vizela, na partida que encerrou a sétima jornada da I Liga.

Um golo de Vitinha, a cerca de dez minutos dos 90’, e outro de Ricardo Horta já no período de compensação, fixaram o resultado final, que deixa os bracarenses isolados no segundo posto.

A equipa de Artur Jorge foi melhor que o Vizela, mas demorou a acertar na baliza adversária. O domínio dos bracarenses foi quase asfixiante no começo do encontro e produziu muitas oportunidades de golo. Só na primeira meia-hora de jogo o Sp. Braga somou 11 remates e alcançou uma posse de bola de 67%.

Mas esta supremacia bracarense foi embatendo na defesa do Vizela e, sobretudo, no guarda-redes Buntic, que revelou ser quase intransponível ao longo de toda a partida.

O Sp. Braga nunca desistiu. Sem entrarem em desespero, os homens de Artur Jorge mantiveram a pressão sobre o opositor. O treinador bracarense fez o que tinha de fazer, refrescando o ataque de uma equipa que tinha jogado na quinta-feira para a Liga Europa e que, por via disso, poderia acusar algum desgaste, fruto do pouco tempo de recuperação dos seus jogadores.

E foi fruto desta gestão que o Sp. Braga chegou ao golo. Vitinha, que saltou do banco de suplentes aos 61’, pegou na bola à entrada da área e, num remate rasteiro em que a bola ainda sofreu um ligeiro desvio num adversário, bateu Buntic. Faltavam pouco mais de dez minutos para o apito final e os bracarenses respiravam de alívio.

O Vizela tentou ainda reagir e, num cabeceamento de Osmajic obrigou Matheus a uma defesa bem apertada, naquela que foi a melhor ocasião de golo dos vizelenses.

E foi quando a partida já se encaminhava para o seu final que Ricardo Horta fixou o resultado final, num grande golo do internacional português. Estava garantido o oitavo triunfo consecutivo do Sp. Braga esta época – equipa que fica agora a uma vitória de igualar o seu melhor registo de sempre – mantendo-se os bracarenses, a par do Benfica como um das duas equipas sem derrotas na edição desta época da I Liga.