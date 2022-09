Liga Europa: Roma emenda a mão, Fenerbahçe empata na recta final

A Roma seguiu as pisadas do Manchester United e corrigiu nesta quinta-feira a trajectória na Liga Europa. Depois de uma entrada em falso, os ingleses somaram os primeiros pontos no Grupo E, tendo o mesmo sucedido com os italianos no Grupo C. Isto num dia em que a Lazio sofreu uma goleada na Dinamarca e em que o Fenerbahçe evitou a derrota já no tempo de compensação, em França.

Em Roma, diante do HJK Helsínquia, a equipa da casa ficou bem cedo em vantagem numérica, fruto da expulsão do central Miro Tenho, logo aos 15’. Mas a formação orientada por José Mourinho só aproveitou no segundo tempo, com uma entrada demolidora. Dybala (47’) - num belo lance colectivo - e Pellegrini (49’) fizeram dois golos de rajada, antes de Belotti (68’) fechar a contagem (3-0).

Este triunfo emenda, de certa forma, o desaire com o Ludogorets na primeira jornada e coloca a Roma no segundo lugar do Grupo C, com os mesmos pontos dos búlgaros e menos três do que o Betis (venceu precisamente o Ludogorets, por 3-2, com um grande golo do veteraníssimo Joaquín).

Já o Fenerbahçe, sob as ordens de Jorge Jesus, partilha a liderança do Grupo B com o Rennes, adversário ao qual impôs uma igualdade já no tempo de compensação (2-2). O encontro chegou empatado ao intervalo (0-0), antes de Terrier (52') e Majer (54') desferirem dois golpes certeiros.

Os turcos conseguiram reduzir por Kahveci, com um grande remate de fora da área, aos 60’, e, quando os anfitriões já faziam contas ao triunfo e à liderança isolada do grupo, eis que um penálti convertido por Valencia, aos 90+3’, assegurou um ponto ao Fenerbahçe.

Francamente negra foi a jornada da Lazio, rival citadino da Roma em Itália e presa fácil para o Midtjylland na Dinamarca (5-1). Ao intervalo, a formação treinada por Maurizio Sarri já perdia por 2-0 (golos de Paulinho e Kaba) e viu o pesadelo agravar-se na segunda, com mais três golos (Ferreira, Isaksen e Sviatchenko) que poderiam ter sido quatro, se os nórdicos não tivessem desperdiçado um penálti.

O golo solitário apontado por Milinkovic-Savic nem sequer serviu para dar esperança aos italianos, mas a goleada aplicada pelo Feyenoord ao Sturm Graz (6-0), no outro jogo do Grupo F, fez com que a jornada terminasse com todas as equipas empatadas, somando cada uma três pontos.