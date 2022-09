Ferrari revela um Purosangue com 725cv

Os SUV são hoje os preferidos dos mercados, sendo que em Portugal representam quase uma venda em cada duas. Por isso, não há emblema que não tenha no seu portefólio um (ou até muitos) sport utility vehicles.

A Ferrari sabia que tinha de conquistar os clientes que se sentem atraídos pelas robustas dimensões, a posição elevada de condução e um espaço multifuncional. Mas mostra agora que ainda não está pronta para abraçar o conceito.

Assim, adoptou "um layout completamente diferente e proporções inovadoras em comparação (...) os chamados crossovers e SUV" para conseguir oferecer a mesma dinâmica de condução de outros automóveis no parque do Cavallino Rampante.

Ou seja, em vez de montar, como nos mencionados crossovers, o motor à frente, que "quase que se sobrepõe ao eixo dianteiro, com a caixa de velocidades acoplada directamente a ele", o que resulta "numa distribuição de peso inferior à óptima", o Purosangue integra o bloco, um V12 atmosférico que debita impressionantes 725cv e um binário máximo de 716 Nm​, a meio da frente com a caixa de velocidades na traseira para criar uma disposição desportiva. "Isto proporciona exactamente a distribuição de 49:51% de peso que os engenheiros de Maranello consideram ideal para um carro desportivo com motor dianteiro a meio."

De resto, o Purosangue, revelado nesta terça-feira, no Teatro del Silenzio, em Lajatico, na região italiana da Toscana, é o primeiro carro de quatro portas (suicidas) e quatro lugares reais numa história com 75 anos. Já a bagageira é a maior de sempre: quase 500 litros​.

"A Ferrari criou um carro que é único no mundo: não só o desempenho, o prazer de condução e o conforto coexistem em perfeita harmonia, mas também é um encapsulamento inigualável do icónico ADN do Cavallino Rampante."