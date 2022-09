O estranho caso da Câmara que comprou um prédio que era seu há mais de 20 anos

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova comprou a uma associação privada, no final de 2020, um edifício pelo qual pagou 260 mil euros. O inusitado da operação está no facto de o imóvel ter sido adquirido por usucapião, pela vendedora, dois meses antes. E sobretudo no facto de ele se encontrar nas mãos da compradora desde 1998 - ano em que foi comprado com dinheiro da autarquia, através de uma escola profissional, sem qualquer intervenção da associação vendedora.