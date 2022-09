Uma associação que lida com milhões mas que escapa a qualquer escrutínio

A 29 de Setembro do ano passado, a Câmara de Idanha-a-Nova contratou uma empresa, por 50 mil euros, para a “organização do Arrebita – Festa de Gastronomia Local”, com um prazo de execução de 15 dias. Logo no dia seguinte foi a vez de o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento (CMCD), uma associação privada criada em 1992, adjudicar à mesma empresa, por 53 mil euros, a “organização de eventos” a realizar no prazo de 10 dias. Que se saiba, nesses dez dias só ocorreu no concelho um único evento que pudesse ter aquele custo: o Arrebita. Questionados sobre o assunto, nem a empresa nem o CMCD responderam ao PÚBLICO.