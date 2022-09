Mbappé: produtor de conteúdos, inimigo do planeta

Uma larga proporção das frases mais desinteressantes da história da humanidade são ditas em conferências de imprensa que antecedem jogos de futebol. Ao contrário do que acontece depois dos jogos — onde há sempre a empolgante possibilidade de um descalabro emocional —, as emoções em causa não são as que exigem ser exteriorizadas (êxtase, fúria, frustração), mas as que exigem ser disfarçadas (ansiedade, excesso de confiança), e o guião é seguido mais à risca, debitando todas as formulações herdadas: respeito pelo adversário, confiança no grupo, fidelidade aos nossos princípios. A carreira de jogador e treinador consiste em repetir estas coisas 60 vezes por ano.