Sábado gordo antes de uma semana de Champions

Será um sábado a transbordar futebol aquele que vai acontecer na Liga portuguesa. Por conta das competições europeias a meio da próxima semana, FC Porto, Sporting e Benfica entram todos em acção logo no primeiro dia do fim-de-semana.

Os "encarnados" são os primeiros a subir ao relvado. Com um pleno de vitórias até ao momento, as "águias" serão testadas no terreno do Famalicão.

A seguir será a vez do Sporting. Depois de alguns resultados negativos, os "leões" regressaram aos triunfos a nível interno, e fizeram história com a primeira vitória na Alemanha, em jogo da Champions. Segue-se o Portimonense, que já provou ser capaz de incomodar os "grandes".

Os portistas serão os últimos a jogar. Recebem o Desportivo de Chaves, um emblema que recentemente roubou pontos ao Sporting, em Alvalade, o que não deixa de ser um sinal de aviso para os "dragões".

A lista completa dos jogos da I Liga e os horários das transmissões televisivas estão aqui, enquanto pode encontrar aqui os da II Liga.

A meio da semana, regressa a Liga dos Campeões. Na terça-feira, Sporting e FC Porto jogam em casa. Os sportinguistas recebem o Tottenham, enquanto os campeões nacionais defrontam os belgas do Club Brugge.

No dia seguinte será a vez de o Benfica jogar na Liga milionária. Os benfiquistas terão um exigente teste no terreno da Juventus. A jornada completa da Champions está aqui.

Na quinta-feira será o Sp. Braga a jogar nas competições europeias. Os bracarenses entraram a ganhar, no terreno do Malmö, na Liga Europa, recebendo agora no seu estádio os alemães do União Berlim. Encontra aqui o calendário da competição.

Sem jornada da Liga inglesa este fim-de-semana, devido à morte da rainha Isabel, o futebol nos principais campeonatos europeus tem como principal destaque o embate entre o terceiro e quarto classificados da Liga espanhola: Villarreal e Betis.

No domingo, em Monza, disputa-se o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, enquanto a Volta a Espanha chega ao fim, em Madrid. E, no outro lado do Atlântico, vai jogar-se a final feminina (sábado) e masculina (domingo) do Open dos EUA, ambas às 21h de Lisboa.

No andebol, o fim-de-semana será de disputa da Supertaça nacional. FC Porto, Sporting, Benfica e Belenenses são os emblemas em acção em Serpa. Já a nível internacional, os "dragões" começam a disputar a Liga dos Campeões na Polónia, no terreno do Wisla Plock.

Nota ainda para a continuidade do Europeu de basquetebol e para o Mundial de râguebi, na variante de sevens, com Portugal em competição e que se disputa também neste fim-de-semana.