Área de vinha encolheu um terço em Portugal nos últimos 30 anos

Portugal tem menos um terço de área de vinha plantada do que o que existia há quase 30 anos, indica uma estatística publicada pela Pordata. Segundo a base de dados do Portugal contemporâneo, o país tem hoje 175.591 hectares de vinha, quando em 1986 a área plantada com videiras era de 258.593 hectares.

No trabalho, cuja última actualização é de Agosto e que aparece em destaque na página da Pordata, percebe-se que a esmagadora maioria da vinha em Portugal está associada à produção de vinho: 173.393 hectares de videiras são hoje para a produção de vinho; em 1986 eram 250.979 hectares. E que sempre assim foi.

É possível ver a área de vinha plantada em cada ano nos últimos 27 anos. A estatística dá conta de que ainda se plantou mais vinha do que aquela que se perdeu até 1991 (271.160 hectares no total, 261.619 para vinho). Foi a partir daí que a área de vinha (total e para vinho) foi diminuindo paulatinamente, até que em 2006 baixou dos 200.000 hectares (199.313 hectares no total, 195.733 para vinho). E a partir de 2010 andou sempre abaixo dos 180.000 (área total).