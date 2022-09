O telemóvel não serve só para selfies. Eis as melhores fotos do Mira Mobile Prize — a preto e branco

O MIRA Mobile Prize está de volta. A 14.ª edição do concurso de fotografia apresenta as melhores captações por smartphone das ruas do mundo a preto e branco. Depois de quase duas mil imagens analisadas, a fotografia vencedora foi da polaca Agnieszka Gietkowska, que recebeu uma viagem e uma estadia de uma semana na cidade do Porto. O fotógrafo António Fonseca foi considerado o português mais bem classificado, recebendo como prémio uma viagem aos Picos da Europa, em Espanha.

As 50 melhores fotografias, que vêm das mãos de fotógrafos de Portugal, Brasil, Índia ou China, vão estar expostas na galeria Mira Fórum, no Porto, até 22 de Outubro. A exposição conta ainda com a projecção das 150 imagens que receberam algum destaque pelo júri do concurso (Anthony Ginns, da Austrália, Armineh Hovanesian, dos Estados Unidos, Pedro Bruschy, de Portugal e Sukru Mehmet Omur, da Turquia).

As fotografias desta nova edição do MIRA Mobile Prize representam “lugares com diferentes abordagens das ruas movimentadas da cidade, o fluxo da vida urbana, a tranquilidade das pequenas ruas, eventos sociais, manifestações e momentos de tranquilidade", refere a organização numa nota de imprensa dirigida ao P3.

