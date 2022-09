A explicação para o penálti no jogo Benfica-Vizela

A lei 12 (faltas e incorrecções) na sua página 98, explica quando se deve considerar infracção por mão na bola. Resumindo essas acções faltosas ao seguinte; toque deliberado quando se move a mão/braço na direcção da bola; à volumetria de forma não natural quando a posição da mão/braço não é consequência ou justificável com a sua movimentação corporal para aquela situação específica; e por último quando um jogador tem a sua mão/braço em determinada posição o jogador corre o risco de ser atingido pela bola e ser penalizado, e esta última afirmação encaixa perfeitamente na justificação do pontapé de penálti assinalado no jogo do Benfica com o Vizela. Finalmente, de destacar a questão dos ressaltos da bola do corpo para a mão, que serão legais e não penalizados quando um jogador joga a bola deliberadamente e ela de forma inesperada ressalta no corpo e vai à mão/braço, mas que serão penalizadas e punidas sempre que a bola resvalar, tocar e/ou ressaltar no corpo para a mão quando as mãos/braços estiverem em posição não espectável, desnecessária ou não natural.