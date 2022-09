Benfica derrota Vizela com golo de penálti nos descontos

Os “encarnados” estiveram em desvantagem, chegaram à igualdade a 15 minutos do fim e conseguiram o golo do triunfo nos descontos, quando estavam em inferioridade numérica.

O Benfica venceu o Vizela por 2-1 nesta sexta-feira, no Estádio da Luz. Com este resultado, os “encarnados” seguem líderes isolados no campeonato.

Apesar de ter tido o domínio da partida, a equipa de Roger Schmidt foi muito ineficaz. Acertou duas vezes nos postes, dispôs de 15 cantos a seu favor, mais de 70% de posse de bola mas foi de penálti que o sofrido triunfo chegou.

Marcaram primeiro os vizelenses, num contra-ataque rápido bem concluído por Osmajic (20'). Antes, já os “encarnados” tinham acertado na barra da baliza do Vizela, num cabeceamento de Gonçalo Ramos.

O Benfica, que sentiu muitas dificuldades em construir o seu jogo face à organização defensiva do Vizela, voltou a criar perigo num livre de João Mário, que o guarda-redes Buntic desviou para o poste.

A partida foi para o intervalo com os benfiquistas a perder e só a um quarto de hora do fim o Benfica conseguiu equilibrar o marcador, num grande golo de Neres.

Apesar da pressão final dos benfiquistas, foram poucas as jogadas de real perigo dos “encarnados”, que dispuseram de uma percentagem de posse de bola enorme mas, na maior parte das vezes, inconsequente.

Antes do apito final, Gonçalo Ramos foi expulso por acumulação de cartões amarelos, depois do árbitro Fábio Verísssimo ter considerado simulação do avançado, que “se teria feito” a um penálti.

E foi já em inferioridade numérica e quando faltavam poucos segundos para o fim da partida que Rafa conseguiu “arrancar” um penálti, com o árbitro do jogo a considerar que Diogo Rosa impediu o remate do jogador benfiquista com o braço. Penálti convertido por João Mário, que deu o sofrido triunfo ao Benfica e que acabou sendo expulso logo de seguida, também por acumulação de cartões amarelos, por ter despido a camisola.