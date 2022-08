Foram resgatados quase 150 gatos destinados ao consumo humano na China

Quase 150 gatos destinados ao consumo humano foram resgatados pela polícia no Leste da China, divulgou a organização de defesa dos direitos dos animais Humane Society International (HSI).

Os felinos estavam em jaulas enferrujadas e foram descobertos pela polícia da cidade de Jinan, na província de Shandong, disse a HSI, que tem sede nos Estados Unidos, em comunicado.

Para os atrair, os traficantes usaram pardais como isco e foi utilizado um controlo remoto para fechar a porta, revelou um activista local. “Foi chocante ver o estado em que [os gatos] estavam. Muitos deles estavam extremamente magros”, disse Huang, outro activista, citado no comunicado do HSI. “A descoberta de dezenas de pardais vivos que foram usados como isco para atrair os gatos também foi um grande choque”, apontou.

Os gatos foram enviados para abrigos após o resgate.

A China não tem uma lei específica para punir a crueldade animal, mas os suspeitos podem ser processados por caçar pássaros, roubar gatos ou quebrar as regras de prevenção de doenças animais.

Segundo o HSI, cerca de dez milhões de cães e quatro milhões de gatos são mortos para consumo humano todos os anos no país. No entanto, estas carnes são muito pouco consumidas na China. O consumo está concentrado em certas áreas de Guangdong e Guangxi. O consumo está em constante declínio com o aumento do número de animais de estimação.

A cidade de Yulin, na região de Guangxi, Sul da China, organiza anualmente um festival de carne de cão, por ocasião do solstício de Verão. Os gatos também são vendidos para serem comidos.

Por causa da pandemia de covid-19, a China proibiu o consumo e o comércio de animais selvagens em 2020.