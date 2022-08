Only the best

O Presidente da República presidiu, no passado dia 20 de julho, ao encerramento das comemorações do dia do Fundador, na Fundação Calouste Gulbenkian. Na sua alocução, Marcelo Rebelo de Sousa instou António Feijó a marcar o seu mandato com um novo ciclo, tal como fizeram José de Azeredo Perdigão e Victor Sá Machado. O presidente da Gulbenkian que, nessa condição, fez o seu primeiro discurso público, garantiu a manutenção da matriz filantrópica da fundação, discorrendo sobre o significado etimológico de filantropia.