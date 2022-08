Benfica vence Supertaça feminina com reviravolta frente ao Sporting

“Encarnadas” impuseram-se no prolongamento, com um triunfo por 4-1. Kika Nazareth esteve em destaque.

O Benfica conquistou nesta sexta-feira a Supertaça de futebol feminino, com um triunfo robusto sobre o Sporting (4-1), no Estádio Municipal de Leiria, no prolongamento. É a segunda vez que as “encarnadas” vencem o troféu, depois da edição de 2019.

Num jogo muito interessante, presenciado por mais de 8500 adeptos, com boas aproximações e combinações ofensivas de parte a parte, o Sporting foi o primeiro a marcar, pela experiente Cláudia Borges. Mas os golos só chegaram no segundo tempo: de grande penalidade, a internacional portuguesa inaugurou o marcador, aos 63’.

A reacção do Benfica teve expressão no marcador aos 75’, quando uma boa jogada colectiva terminou com uma excelente finalização de Kika Nazareth, uma das figuras do encontro.

Com 1-1 no tempo regulamento, a decisão seguiu para prolongamento. E, apesar de uma primeira ameaça do Sporting, foi o Benfica a marcar, de grande penalidade, a punir mão na bola - Ana Vitória não perdoou.

A brasileira, de resto, bisaria aos 106’, na sequência de um pontapé de canto, com um cabeceamento cirúrgico. E quando tudo indicava que as “leoas” iam reduzir (a bola bateu na trave), foram novamente as “águias” a marcar, numa das melhores jogadas da partida, concluída com calcanhar de Kika e finalização de Nicole.