Levantada interdição a banhos nas praias de Vila Nova de Gaia

A interdição a banhos nas praias de Salgueiros, Canide Norte, Madalena Sul, Valadares Norte e Valadares Sul, em Vila Nova de Gaia, “já foi levantada”, depois cinco dias interditas por alterações na qualidade da água, foi este domingo informado.

À Lusa, fonte daquela autarquia do distrito do Porto explicou que “após a repetição das análises e tendo-se verificado que os valores estão normalizados e que indicam a excelente qualidade da água do mar, as restrições foram levantadas pela Agência Portuguesa do Ambiente”.

Na terça-feira, “por uma questão de cautela”, naquelas praias foi “temporariamente desaconselhada prática balnear, devido a alterações verificadas no mar, após a chuva da madrugada de dia 16 que provocou arrastamento de matéria orgânica e que levou a tomada de medidas cautelares legalmente previstas”.

Quinta-feira foi também interditada a praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, depois de as análises à qualidade da água terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se o mar impróprio para banhos.