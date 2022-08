“Vasculham o lixo como gatos”: em Espanha, javalis estão a ser abatidos por invadirem cidades

É comum ver, actualmente, em algumas cidades espanholas, grandes grupos de javalis selvagens. As autoridades dizem não ter outra opção a não ser abatê-los, uma vez que representam perigo para os humanos mas já se habituaram demasiado a vasculhar o lixo para voltar à vida selvagem.

Atraídos por caixotes do lixo e habituados às pessoas que lhes dão de comer, os javalis deambulam pela cidade ou deitam-se nos parques, causando, frequentemente, acidentes de bicicleta ou importunando pessoas que levam sacos de compras.

Este mês, uma jovem de Barcelona deu entrada no hospital com lesões provocadas por um javali. Só nesta, no último ano, já foram reportados 1200 incidentes. Um deles foi reportado pela cantora Shakira, que disse ter sido atacada por javalis quando entrou com o filho num parque.

“Nenhum veterinário gosta de matar animais”, diz Carles Conejero, veterinário encarregado de um programa destinado a controlar o problema em Barcelona, à Reuters. “Mas temos de o fazer... Não podemos libertá-los na natureza porque perderam os seus instintos.”

A equipa de Conejero usou redes para capturar um grupo de javalis selvagens, que guincharam antes de serem sedados e eutanasiados. “Esta é a pior parte do trabalho”, afirma Conejero, enquanto empilhava os corpos dos animais mortos numa carrinha.

Ainda que o problema não seja novo em Espanha, piorou durante a pandemia, altura em que mais animais selvagens invadiram áreas urbanas devido ao silêncio do confinamento.

Além das capturas programadas, o plano de Barcelona para acabar com os javalis inclui proteger os caixotes do lixo, multar residentes que alimentem os animais e fazer campanhas de sensibilização. Os javalis mortos são usados para investigação relativa a doenças e hábitos alimentares.

Os residentes concordaram que o hábito de alimentar javalis devia acabar. “O problema é que eles deixaram de ser animais selvagens, andam a vasculhar o lixo como gatos”, diz Alex, 40 anos.

O Instituto de Investigação de Recursos Cinegéticos espanhol estima que a população de javalis selvagens ultrapasse os dois milhões no próximo ano.