Nome Monte Velho Branco Bio 2021

Produtor Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

Castas Antão Vaz, Gouveio e Rabo de Ovelha

Região Alentejo

Grau alcoólico 13,5 por cento

Preço (euros) 7,49 (adegga.com)

Pontuação 88