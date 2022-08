A Vuelta começou em Utrecht e o primeiro líder é neerlandês, num dia perfeito para os Países Baixos

A Jumbo-Visma venceu esta sexta-feira em Utrecht, Países Baixos, o contrarrelógio por equipas que abriu a Volta a Espanha em bicicleta, e o neerlandês Robert Gesink é o primeiro líder da 77.ª edição da prova.

A equipa do esloveno Primoz Roglic, ciclista que venceu as últimas três edições da Vuelta e procura uma quarta vitória consecutiva (algo que ainda ninguém conseguiu), cumpriu os 23,3 quilómetros com início e fim em Utrecht em 24h40s (a uma média de mais de 56km/h), 13 segundos mais rápidos do que a Ineos, segunda, e 14 do que a QuickStep-Alpha Vinyl, terceira, respectivamente.

Robert Gesink, primeiro a cortar a meta da formação mais rápida, é o primeiro líder da geral, após um dia em que a UAE Emirates, de João Almeida e Ivo Oliveira, terminou no quinto posto, a 33 segundos da equipa mais rápida. A Movistar, de Nelson Oliveira, foi 10.ª, a 43 segundos da Jumbo-Visma.

Para o ciclista neerlandês, com 36 anos, o dia não podia ter acabado melhor — sai líder da prova na primeira etapa disputada no seu país. Esta é a primeira vez que Gesink lidera a classificação geral de uma grande volta, embora o seu palmarés registe um quinto lugar na Volta a França de 2010.

João Almeida, apesar do quinto lugar da sua equipa, fez um balanço positivo do primeiro dia: “Foi bom. Estivemos muito organizados, trabalhámos bem juntos, com um bom ritmo. É um bom arranque. Perdemos algum tempo, mas ainda é o primeiro dia. Conseguimos fazer um tempo dentro do esperado”, explicou o ciclista português em declarações à agência Lusa.

Este sábado realiza-se a segunda de 21 etapas e a segunda de três etapas nos Países Baixos, ligando ‘s-Hertongenbosch a Utrecht em 175,1 quilómetros largamente planos, propícios a uma chegada ao sprint.