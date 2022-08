Um lince esfomeado, periquitos e um girassol na paisagem: estas são as melhores fotos de natureza

Já são conhecidos os vencedores do prémio de fotografia Nature TTL Photographer of the Year 2022. Das oito mil imagens apresentadas a concurso, a grande vencedora foi a fotografia de um flamingo acabado de ser caçado por um lince, da autoria do americano Dennis Stogsdill, que assim assegurou o prémio de 1500 dólares.

"Isto é a natureza no mais cru possível", diz Will Nicholls, fundador do concurso, sobre a foto vencedora, captada na Tanzânia. "O contraste das cores com o fundo negro tornam-na muito pop. Uma cena maravilhosa de se ver e, ainda mais, de se ver tão bem captada na câmara", refere.

O prémio Young Nature TTL Photographer of the Year 2022 foi atribuído a Achintya Murthy, indiana de 13 anos, com a fotografia de dois periquitos-de-malabar (imagem 17 da fotogaleria).

Os candidatos submeteram fotografias em oito categorias: Animal Behaviour, Camera Traps, Landscapes, Small World, The Night Sky, Underwater, Urban Wildlife e Wild Portraits. Aqui ficam algumas das mais impressionantes.